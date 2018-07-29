أنغام تشوق الجمهور بإعلان طرح عمل فني جديد 16 أغسطس المقبل

كشفت الفنانة أنغام، عن إصدار أحدث أعمالها الفنية يوم 16 من أغسطس المقبل، دون أن تحدد، إذا كان ألبوم كامل، أم أغنية مفردة.

ونشرت أنغام، عبر حسابها بموقع "تويتر"، بوستر جديد، يتصدره تاريخ 16 - 8- 2018، وكلمة "قريبا"، فيما كانت صورة أنغام في الخلفية.

عل الفور تفاعل معها الملحن محمود الخيامي قائلا: "متشوقين لجديدك ٢٤ ساعة ٣٠ يوم ١٢ شهر".

يذكر أن آخر "راح تذكرني"، كان أخر أعمال الفنانه أنغام باللهجة الخليجيه، وتضمن 12 أغنية هي "هدي قلبه" و"راح تذكرني" و"إلهي" و"أشوف نجوم" و"الخيانة" و"لاتهجى" و"يوجعونك" و"مجرد شيء" و" لو تحلف" و "مستحيل" و "وين تروح" و"تلاقينا".