الكمبوديون يصوتون في انتخابات تصفها المعارضة بأنها «عار»

توجه الناخبون في كمبوديا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، في انتخابات وطنية تتسم بغياب لمعارضة قوية من شأنها أن تتحدى الحزب الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء هون سين، الذي يتوقع أن يكتسح حزبه الانتخابات.

وصوت هون سين وزوجته بون راني بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا، في مركز تدريب تعليمي، على بعد عشرة كيلومترات من محل إقامته في العاصمة، بنوم بنه، طبقا لصفحة رئيس الوزراء على موقع "فيسبوك".

وابتسم الزوجان للكاميرات بعد الإدلاء بصوتيهما، وكل منهما رفع إصبعه، الذي كان ملطخا بالحبر الإرجواني، لإظهار أنهما صوتا.

ويخوض هون سين، الذي قاد كمبوديا لمدة 33 عاما ووعد بالاحتفاظ بهذا المنصب لمدة 10 أعوام أخرى على الأقل، حملته الانتخابية بناء على تعهدات بمواصلة التنمية الاقتصادية والسلام والاستقرار.

وتضم انتخابات اليوم الأحد 19 حزبا صغيرا وأقل شهرة، يصفها مراقبون بأنها لا تمثل تحديا ملموسا لحزب الشعب الكمبودي الحاكم، ومع ذلك، يقول مسؤولون إن عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات يُظهر أن كمبوديا لديها نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب.

وفي نوفمبر، تم حل حزب الإنقاذ الوطني، وهو أكبر حزب معارض، بأمر من المحكمة بناء على طلب الحكومة، عقب سجن رئيس الحزب كيم سوخا بتهمة الخيانة، الأمر الذي نفاه سوخا وقوبل بانتقاد على نطاق واسع.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

ووصف زعماء حزب "الإنقاذ الوطني" التصويت بأنه "عار"، ودافعوا عن مقاطعة الانتخابات احتجاجا على حل الحزب.