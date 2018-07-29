مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

قتل فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي ليلة السبت/الأحد على أطراف شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.



وقال مسعفون إنهم انتشلوا صباح اليوم الأحد جثتي شابين في منتصف العشرينات من أعمارهما قتلا جراء قصف إسرائيلي استهدفهما لدى محاولتهما على ما يبدو إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة قبل ذلك بساعات.



ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ذلك.



وقتل فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب العشرات أول أمس الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة خلال فعاليات مسيرات العودة.



وجاء ذلك وسط تصاعد في التوتر الميداني بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في الأيام الأخيرة.



وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة الخميس الماضي حالة "الاستنفار القصوى" في صفوفها بعد مقتل ثلاثة من عناصرها في قصف إسرائيلي قبل ذلك بيوم.