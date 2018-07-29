رقم قياسي في البطولة العربية لتنس الطاولة

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رحب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري التنس الطاولة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية التي تستضيفها مصر ، بالبعثات المشاركة متمنيا لها طيب الإقامة مؤكداعلى أن البقاء العربي لهم من الفوز بالبطولات

من جهته اعرب الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة عن سعادته لاحتضان مصر للبطولة وشكر خليل المهندي الاتحاد المصري على استضافته للبطولة التي تعود إلى مصر بعد غياب طويل مؤكدا على قدرة الرياضة على جمع الشكل العربي

فيما تمنت الشيخة حياة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمشاركات والمشاركين بالتوفيق انطلقوا من البطولة العربية إلى صدارة اللعبة افريقيا واسيويا ودوليا

وكشف تامر وفقي مدير البطولة عن تفاصيل التدريبات والمباريات ومواعيد التحركات ما بين مقار الإقامة للفرق المشاركة والصالة رقم 2 بهيئة ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن أن عدد الدول بلغ 16 دولة للضمان جيبوتي وموريتانيا والصومال إلى البحرين والجزائر وقطر وتونس وليبيا والمغرب والسودان ولبنان وعمان والعراق وفلسطين واليمن إلى جانب مصر المضيف وهو ما يعد رقما قياسيا في البطولات العربية

وكشف معتز عاشور ان البطولة تكتسب أهمية خاصة كونها للأول .التي تجمع مسابقات للفرق والفردي والزوجي ناشئين وشباب وعمومي بما يمثل 30 مسابقة