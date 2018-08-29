«الوفد» يعتمد التشكيل النهائي لهيئة مكتب اللجنة النوعية للشباب

اعتمد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، التشكيل النهائي لهيئة مكتب اللجنة النوعية للشباب، حيث قرر تكليف المهندس محمد فؤاد عبدالمجيد عضو الهيئة العليا، برئاسة اللجنة، بعد تقدم طارق تهامي سكرتير مساعد الحزب بطلب لرئيس الحزب لإعفاءه من رئاستها.

وتقرر تشكيل اللجنة طبقاً للقرار رقم 274 على النحو التالي:

محمد فؤاد عبدالمجيد رئيساً، وجمال شحاتة مقرراً، وراضي شامخ وهاني صبري نائبين، وعضوية كل من طارق تهامي، وكاظم فاضل، وهشام عثمان، وهاجر التونسي، والشاذلي حتة، وأحمد محمود شريف، وسمير صبري طايع، وكريم سعيد عبدالخالق، ومحمد محمد إسماعيل، وأحمد مشهور، وتامر أبو العينين.

يشار إلى أن محمد فؤاد هو خامس رئيس للجنة النوعية للشباب منذ عودة الوفد للحياة السياسية عام 1984، حيث تولى رئاستها مجموعة من أبرز القيادات الحزبية وهم الدكتور حسين عزت الذي تولى رئاستها حتى عام 1985، ثم الدكتور محمود أباظة رئيس الوفد الأسبق حتى عام 2006، ثم حسام الخولي نائب رئيس الحزب السابق من 2010 وحتى 2011، ثم تولى رئاستها طارق تهامي سكرتير مساعد الحزب الحالي لمدة 7 سنوات من 2011 وحتى 2018؛ ليصبح محمد فؤاد عبدالمجيد خامس رئيس للجنة.