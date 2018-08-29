غرق منازل وطريق سريع إثر انهيار سد بوسط ميانمار

قالت إدارة المطافئ في ميانمار اليوم الأربعاء، إن سدا انهار بوسط البلاد مما أسفر عن غرق منازل وطريق سريع يربط أكبر المدن في ميانمار.

وكتبت إدارة المطافئ على صفحتها على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي أن أفراد خدمات الإنقاذ يقومون بإنقاذ المواطنين من قريتين غمرتهما المياه عقب انهيار سد" سوار" للري نحو الساعة الخامسة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء).

ولم ترد تقارير فورية حول وقوع خسائر بشرية.

وقد زار نائب رئيس ميانمار هنري فان ثيو وقائد الجيش مين اونج هلاينج موقع السد صباح اليوم، بحسب بيان عسكري على موقع الفيسبوك.

ويشار إلى أن الصفحة المعنية بأخبار وزارة الدفاع لم تكن ضمن الحسابات التي أغلقها الفيسبوك أمس الثلاثاء، في أعقاب صدور تقرير أممي يطالب بمحاكمة جيش ميانمار لارتكابه أعمال إبادة جماعية بحق أفراد أقلية الروهينجا المسلمة.

ويذكر أن مهندسين عسكريين قاموا ببناء السد عام 2007.

وكانت ميانمار قد تعرضت لفيضانات غزيرة خلال موسم الأمطار الموسمية هذا العام، مما أسفر عن نزوح ما لايقل عن 100 ألف مواطن ووفاة ما لايقل عن 11 في أنحاء البلاد منذ يوليو الماضي.