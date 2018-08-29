الذهبية الأسيوية = أعفاء لاعبي كوريا من الخدمة العسكرية

اقترب لاعبو منتخب كوريا الجنوبية من الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية، وذلك بعد تأهلهم للمباراة النهائية بدورة الألعاب الأسيوية والتي تٌقام بإندونيسيا، وذلك بالفوز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز لي سيونج وو الهدف الأول لكوريا في الدقيقة 7 من بداية المباراة، وعزز هوانج وي جو الهدف الثاني في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، فيما أضاف سيونج وو الهدف الثالث لكوريا الجنوبية في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني، فيما سجل مينه فيونج تران هدف فيتنام الوحيد في الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء.

وينتظر منتخب كوريا الجنوبية الفائز من مباراة الإمارات واليابان والتي ستُقام اليوم الأربعاء لمواجهته في المباراة النهائية والتي ستُقام السبت المقبل.

وينص قانون الخدمة العسكرية لعام 1949 في كوريا الجنوبية فإن الشباب ما بين 18 و35 عاما عليهم إتمام عامين في الخدمة الوطنية، على الرغم من أن هناك العديد من الحالات لرياضيين تم إعفائهم من أداء الخدمة العسكرية على غرار أصحاب الميداليات الأوليمبية ومنتخب 2002 الذي وصل لدور نصف النهائي بكأس العالم.