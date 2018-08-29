مقتل 3 مسلحين من «الشباب الصومالية» في غارة جنوب غرب مقديشو

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الأربعاء، عن مقتل ثلاثة مسلحين، من حركة الشباب الصومالية، في غارة جنوب غرب مقديشو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.