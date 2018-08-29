الأربعاء 29 أغسطس 2018 3:43 م القاهرة القاهرة 36°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

مقتل 3 مسلحين من «الشباب الصومالية» في غارة جنوب غرب مقديشو

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 29 أغسطس 2018 - 1:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أغسطس 2018 - 1:31 م

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الأربعاء، عن مقتل ثلاثة مسلحين، من حركة الشباب الصومالية، في غارة جنوب غرب مقديشو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك