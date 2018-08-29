مقتل 3 مسلحين من «الشباب الصومالية» في غارة جنوب غرب مقديشو

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أعلن الجيش الأمريكي، مساء الأربعاء، عن مقتل ثلاثة مسلحين، من حركة الشباب الصومالية، في غارة جنوب غرب مقديشو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.