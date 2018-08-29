اتحاد الجزائر يهزم جورماهيا ويصعد لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية

بلغ اتحاد الجزائر دور الثمانية لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي (الكونفدرالية الأفريقية)، إثر تغلبه 2 / 1 على ضيفه جورماهيا الكيني اليوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) من المجموعة الرابعة في دور المجموعات للمسابقة القارية.



ورفع اتحاد الجزائر رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة ليتصدر المجموعة الرابعة، في حين توقف رصيد جورماهيا عند 8 نقاط.



وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، تغلب رايون سبورت الرواندي 1 / صفر على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، ليرافق اتحاد الجزائر لدور الثمانية، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط.



وسجل الكونغولي برانس إيبارا هدف التقدم لاتحاد الجزائر في الدقيقة 37، وأضاف أمير سعيود، الهدف الثاني في الدقيقة 81. وقلص تيوسونج النتيجة لجورماهيا في الدقيقة 83.



وتقام قرعة دور الثمانية يوم الثالث أيلول/سبتمبر المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.