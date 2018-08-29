ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة سرقة الدرجات البخارية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة الدرجات البخارية بمركز دشنا، عن طريق المغافلة، وعثر بحوزة المتهمين على عدد من الدرجات البخارية وبعض المبالغ المالية.

كان مدير أمن قنا اللواء مجدى القاضى، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمود حسن، بتوصل تحريات فريق البحث، إلى تشكيلين عصابيين لسرقة الدرجات البخارية أحدهم مقيمين بقرية نجع سعيد والآخر بقرية أبو مناع بدشنا.

وبإشراف رئيس مباحث المديرية العميد أشرف عبدالمالك، تمكنت قوات الشرطة من ضبط كل من «محمود.ع» 23 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في 6 قضايا سرقات، و«محمود.ر» 31 سنة، عاطل، و«أحمد.م» 22 سنة، و«أحمد.ع» 22 سنة، عاطل، و«محمد.ع» 24 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين بقرية نجع سعيد بدشنا وبحوزتهم عدد من الدرجات البخارية، التي يسرقونها عن طريق المغافلة.

كما تم القبض على تشكيلا آخر بقرية أبو مناع مكون من كل من «مؤمن.ع» 25 سنة، عاطل، و«طارق.ز» 33 سنة، عاطل، و«محمود.ا» 33 سنة، و«حسين.ا» 21 سنة، عاطل، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات للعرض على النيابة.