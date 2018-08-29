مدرب اتحاد الجزائر: علينا التطور إذا أردنا الفوز بالألقاب

قال الفرنسي تيري فروجي، المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر، إن فريقه مطالب بالتطور، إذا أراد الفوز بالألقاب التي ينافس عليها.



وبلغ اتحاد الجزائر، دور الثمانية بكأس الاتحاد الافريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) بعد فوزه على ضيفه جورماهيا الكيني 2 / 1، اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات، ليتصدر المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، متقدما على رايون سبورت من رواندا الذي حل ثانيا بـ9 نقاط.



وقال فروجي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة :"حققنا الأهم وهو الفوز حتى نتصدر المجموعة، أشكر اللاعبين على المجهودات التي بذلوها، لأن المباراة كانت صعبة".



وأضاف :"في مباراة اليوم افتقدنا لثلاثة لاعبين لا يجب أن تنسوا هذا، صحيح أن اللاعبين الذين عوضوهم لم يبخلوا وقدموا كل ما في وسعهم. ارتكبنا بعض الأخطاء يتعين علينا تفاديها في المستقبل".



وتابع :"نحن مطالبون بالتطور، إذا أردنا الفوز بالألقاب الأربعة التي نتنافس عليها والبداية ستكون بكأس الكونفيدرالية، مثلما تم الاتفاق مع ادارة النادي. المهمة ستكون صعبة، ولكن علينا ان نتطلع لتحقيق كل الأهداف".