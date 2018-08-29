جوارديولا: واثق من بقاء سترلينج مع مانشستر سيتي

أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ثقته في استمرار رحيم سترلينج جناح الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تردد تقارير تشير إلي امكانية انتقال اللاعب إلي صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "نحن سعداء بتواجد رحيم معنا في الفريق، فهو أحد أهم اللاعبين".

وأضاف: "سترلينج يعلم جيدا هو ووكيل أعماله أننا نرغب في استمراره معنا خلال الفترة المقبلة".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلي رغبة إدارة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ23 عامًا، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا والمحدد لها يوم 31 من الشهر الجاري، وذلك لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلي يوفنتوس الإيطالي بقيمة انتقال بلغت 105 مليون يورو في يوليو الماضي، بعد 9 سنوات قضاها مع الملكي.