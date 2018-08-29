ألمانيا تعلن بدء تطبيق اتفاقية إعادة اللاجئين مع اليونان

أعلنت السلطات الألمانية، بدء تطبيق اتفاقية إعادة اللاجئين الموقعة مع اليونان.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها قامت أول أمس الاثنين بتوقيف لاجئ وفقا للقواعد الجديدة وترحيله إلى أثينا.

من جانبها، ذكرت الشرطة الاتحادية أن اللاجئ الباكستاني/22 عاما/ لم يكن يحمل أوراقا ثبوتية عند القبض عليه في قطار محلي متجه من مدينة كوفشتاين النمساوية إلى مدينة روزنهايم الألمانية.

وبالكشف عن بصمات أصابع اللاجئ في قاعدة البيانات الأوروبية (يوروداك)، تبين أنه قدم طلبا للجوء في اليونان في 2017، وجرى نقل الباكستاني إلى مطار ميونخ وأودع في طائرة متوجهة إلى اليونان.