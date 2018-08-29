تراجع العجز التجاري في تركيا خلال الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال معهد الإحصاءات التركي، اليوم الأربعاء، إن نسبة العجز التجاري الأجنبي انخفضت خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.

وتراجع العجز التجاري ليصل إلى 5.98 مليار دولار في يوليو الماضي مقارنة بـ8.88 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 11.6% خلال الشهر الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6.7%.

وارتفعت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 5.1%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.3%.

وبلغ حجم العجز التجاري خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين 46.75 مليار دولار، مقارنة بـ39.82 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.