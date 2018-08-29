الصحة الليبية تدعو لفتح ممرات آمنة للمدنيين بعد تجدد الاشتباكات في طرابلس

تجددت الاشتباكات اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس بين اللواء السابع مشاة المعروف بكتيبة "الكانيات" من جهة، وكتيبتي ثوار طرابلس والنواصي وقوات الأمن المركزي التي انضمت مؤخرا للقتال.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت أول أمس الاثنين، وتوقفت ليل ذات اليوم بعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار بين الطرفين تم خرقه أمس الثلاثاء، بشكل متقطع، لتعود الاشتباكات ظهر اليوم في مناطق "خلة الفرجان" و"صلاح الدين" و"قصر بن غشير" دون أن ترشح أي معلومات حول سقوط ضحايا.

من جهته دعا عضو لجنة الأزمات والطواريء بوزارة الصحة الليبية أيمن الصيد طرفي الاشتباكات إلى السماح لفرق الطواريء التابعة للهلال الأحمر بإنقاذ المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة حفاظاً على حياة المدنيين بعد تلقي بلاغات حول عائلات عالقة بمناطق الاشتباك.

من جانبه، يحاول جهاز الاسعاف الليبي إخراج العائلات العالقة في محيط الاشتباك، وطالب الجهاز من أصحاب الحافلات الخاصة الراغبين في التطوع بالتوجه لمقر الهلال الأحمر لحين العثور على ممر أمن لإخراج العائلات.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن سقوط خمسة قتلى و31 جريحا في اليوم الأول للاشتباكات.