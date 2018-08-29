تعرف على الفرق المرشحة لمواجهة الأهلي في ربع نهائي أفريقيا

انتزع النادي الأهلي فوزا صعبا من ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ليصعد إلى دور الثمانية كأول المجموعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كمبالا سيتي عند ست نقاط في المركز الثالث.

الأهلي تأهل لربع نهائي دوري أبطال افريقيا "متصدرا" ترتيب المجموعة الأولى، لينتظر فريق من بين ثلاثة فرق بداية المرحلة الأخيرة لاستعادة الأميرة الإفريقية الغائبة منذ 2013 .

وينتظر الأهلي منافسه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيتحدد يوم 3 سبتمبر المقبل، من خلال القرعة التي سيتم اجرائها في أحد فنادق القاهرة حيث سيتجنب مواجهة الترجي المتأهل معه من نفس المجموعة، لينتظر أحد فرق وفاق سطيف الجزائري، وحوريا كونكري الغيني وأول اغسطس الأنجولي، الذين تأهلوا بعد احتلال وصافة مجموعاتهم.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه نظرا لأنه أحد الأندية المتصدرة للمجموعات يوم 14 من شهر سبتمبر، على أن تكون مباراة الإياب على ملعبه ووسط جماهيره يوم 21 سبتمبر.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قام بتعديل لوائح دوري أبطال إفريقيا، لتصبح مواجهات دور ربع النهائي عن طريق القرعة، وليس كما كان في السابق يتم تحديدها من بداية مرحلة المجموعات.