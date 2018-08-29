«ترامب» يحذر من سيطرت «الديموقراطيين» على «الكونجرس»

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر من أن الديموقراطيين قد يقومون بـ"تغييرات سريعة وعنيفة"، في حال فقد الجمهوريون الأكثرية داخل الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن «ترامب» قوله في تسجيل نقله اليها شخص شارك في اجتماع بين الرئيس الأمريكي وقساوسة انجيليين، مساء الإثنين الماضي، إن برنامجه المحافظ سيكون على المحك في حال خسر الحزب الجمهوري انتخابات منتصف الولاية.

وقال «ترامب» أيضًا في هذا التسجيل إن الديموقراطيين "سيلغون كل ما قمنا به، وسيفعلون ذلك بشكل سريع وعنيف... سينهون كل شيء".