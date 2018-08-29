الأربعاء 29 أغسطس 2018 6:53 م القاهرة القاهرة 32.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

«الصحفيين»: فتح باب الترشح لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية 8 سبتمبر

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 أغسطس 2018 - 6:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أغسطس 2018 - 6:26 م

قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع المجلس الذي عقد اليوم /الأربعاء/ برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة اعتمد نتيجة القيد للجنة التي عقدت في يونيو الماضي لجدول تحت التمرين، وقرر فتح باب الترشيح في الثامن من سبتمبر المقبل لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن تجرى في الثاني من أكتوبر المقبل.

وأوضح عبد الرحيم -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن المجلس قرر تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة جمال عبد الرحيم، وعضوية كل من محمود كامل وعمرو بدر وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد أعضاء المجلس.

وأضاف أنه تم تعليق نتيجة القيد بالنسبة لصحيفتين هما الميدان والأنباء الدولية لحين البت في شكاوى عدد من الزملاء الصحفيين ضدهما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك