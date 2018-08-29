«الصحفيين»: فتح باب الترشح لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية 8 سبتمبر

قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع المجلس الذي عقد اليوم /الأربعاء/ برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة اعتمد نتيجة القيد للجنة التي عقدت في يونيو الماضي لجدول تحت التمرين، وقرر فتح باب الترشيح في الثامن من سبتمبر المقبل لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن تجرى في الثاني من أكتوبر المقبل.

وأوضح عبد الرحيم -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن المجلس قرر تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة جمال عبد الرحيم، وعضوية كل من محمود كامل وعمرو بدر وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد أعضاء المجلس.

وأضاف أنه تم تعليق نتيجة القيد بالنسبة لصحيفتين هما الميدان والأنباء الدولية لحين البت في شكاوى عدد من الزملاء الصحفيين ضدهما.