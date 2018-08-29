أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن البيان الـ27 للعملية العسكرية «سيناء 2018»، أكدت خلاله القضاء على 13 تكفيرياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، كما تم القبض على 18 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال البيان إنه على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ونتيجة لتوافر معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزة جمع المعلومات بالقوات المسلحة، تم رصد منطقة لخلية إرهابية بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد تتخذها العناصر الإرهابية ملاذاً لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، نفذت القوات الجوية هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية، وقد أسفرت العملية عن القضاء على 7 تكفيرىن شديدي الخطورة وضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التي كانت بحوزتهم وتدمير سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشة وأجهزة إتصال لاسلكية وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيري ومبالغ مالية وملابس عسكرية.

كما تمكنت القوات من تدمير 18 وكرا ومخبأ وملجأ خاص بالعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، كما تم ضبط وتدمير 10 عربات أنواع، و6 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، واكتشاف وتفكيك وتفجير 41 عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.

وعلى الحدود الغربية للبلاد، تمكنت القوات الجوية من تدمير 38 عربة تستخدم في أعمال التهريب، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة بدون طيار، و2 هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و1100 كجم من جوهر الحشيش المخدر، و1 مليون و300 ألف قرص مخدر، و2000 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بالطرق غير الشرعية.

وفي نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، تم ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وضبط 12 عربة أنواع تستخدم في أعمال التهريب، كما تم التحفظ على مركب صيد محملة بمواد مخدرة وبضائع مهربة.

وقال البيان الـ27 للقوات المسلحة، إنه -وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي- تم ضبط 5 أجهزة للكشف والتنقيب عن الذهب، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و2 طن من الأحجار الصخرية التي تحتوي على خام الذهب، وضبط 26 عربة، و55 متهماً في أعمال التهريب والتنقيب عن الذهب.

كما استمرت عناصر القوات البحرية في أعمال تأمين المسرح البحري والأهداف الاقتصادية بالبحر وتشديد إجراءات التأمين والحراسة والتمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع العناصر الإرهابية من التسلل.