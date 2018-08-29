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شالكه الألماني يستأنف ضد عقوبة الايقاف ضد ناستاسيتش

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 29 أغسطس 2018 - 6:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أغسطس 2018 - 6:32 م

أعلن فريق شالكه المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا) اليوم الأربعاء أنه تقدم باستئناف ضد عقوبة الإيقاف مباراتين بحق ماتيا ناستاسيتش عقب حصوله على البطاقة في مباراة فولفسبورج في الجولة الافتتاحية للدوري الالماني.

وكشف الاتحاد الألماني عن العقوبة أمس الثلاثاء.

وإذا فشل شالكه في مسعاه بنقض العقوبة، سيغيب ناستاسيتش /25 عاما/ عن مباراتي فريقه أمام هيرتا برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وطرد الحكم باتريك إيتريتش اللاعب ناستاسيتش بسبب تدخل عنيف مع فوتر فيجورست.

وكان الحكم أشهر البطاقة الصفراء قبل أن يعود لتقنية الفيديو المساعد وشاهد الواقعة قبل أن يشهر البطاقة الحمراء، بدلا منها.

وخسر شالكه، وصيف بطولة الموسم الماضي، المباراة بنتيجة 1 / 2.


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