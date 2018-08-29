لوف يرفض تصريحات أوزيل حول العنصرية

رفض يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا التصريحات التي سبق وأدلى بها نجم المنتخب ولاعب أرسنال الإنجليزي مسعود اوزيل ، والتي إتهم فيها المسئولين عن الكرة الألمانية بالعنصرية .

وقال لوف في تصريحات نقلتها الصحف الألمانية : مزاعمه بوجود العنصرية - يقصد اوزيل- مبالغ فيها ، خلال وقت تدريبي للمنتخب لم يكن يوجد أي عنصرية أو حتى تلميح بها .

وأضاف المدرب البالغ من العمر 58 عاماً : أوزيل لم يتصل بي حتى الأن ، لقد قرر أن يمشي في إتجاه مغاير ، حاولت الوصول إليه مراراً وتكراراً لكن ذلك لم يحدث .

وكان مسعود اوزيل قد أعلن الإعتزال الدولي عقب خروج المنتخب الألماني من الدور الأول لكأس العالم 2018 بروسيا ، حيث أتهم الجمهور وبعض المسئولين في إتحاد الكرة الألماني بالعنصرية والتلميح له دائماً بأصوله التركية .