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لوف يرفض تصريحات أوزيل حول العنصرية

محمد كمال
نشر فى : الأربعاء 29 أغسطس 2018 - 6:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أغسطس 2018 - 6:47 م

رفض يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا التصريحات التي سبق وأدلى بها نجم المنتخب ولاعب أرسنال الإنجليزي مسعود اوزيل ، والتي إتهم فيها المسئولين عن الكرة الألمانية بالعنصرية .

وقال لوف في تصريحات نقلتها الصحف الألمانية : مزاعمه بوجود العنصرية - يقصد اوزيل- مبالغ فيها ، خلال وقت تدريبي للمنتخب لم يكن يوجد أي عنصرية أو حتى تلميح بها .

وأضاف المدرب البالغ من العمر 58 عاماً : أوزيل لم يتصل بي حتى الأن ، لقد قرر أن يمشي في إتجاه مغاير ، حاولت الوصول إليه مراراً وتكراراً لكن ذلك لم يحدث .

وكان مسعود اوزيل قد أعلن الإعتزال الدولي عقب خروج المنتخب الألماني من الدور الأول لكأس العالم 2018 بروسيا ، حيث أتهم الجمهور وبعض المسئولين في إتحاد الكرة الألماني بالعنصرية والتلميح له دائماً بأصوله التركية .


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