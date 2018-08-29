يوسف بعد التأهل الإفريقي : سنعالج سلبيات الأهلي

أعرب محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، عن فرحته بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد تصدّره قمة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بعدما فاز مساء اليوم، الثلاثاء، على فريق كامبالا سيتي الأوغندي 4-3، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية.

وقال يوسف، عقب المباراة: "نحمد الله على التأهل والفوز مع صدارة المجموعة".

وأضاف المدرب العام للأهلي: “كنا نعلم مسبقًا القدرات الهجومية لفريق كامبالا، بالإضافة إلى نقاط ضعفه في خط الدفاعk لدينا الكثير من الايجابيات في خط الهجوم، وبعض السلبيات الدفاعية، وهو ما سنعمل عليه مع لاعبي الفريق في المحاضرات”.

وتابع: “ما يميّز أداء الأهلي اليوم الاستحواذ والضغط من بداية المباراة، وحققنا ما نريده من دور المجموعات. وبداية من الغد، يواصل الفريق استعداداته لمنافسات الدوري الممتاز، وتحديدًا مباراة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز”.