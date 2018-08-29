أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أنه سيتم خلال العام المالى الحالى 2018/2019 إقامة 289 مشروع بتكلفة 16.8 مليار جنيه، وذلك فى كافة القطاعات الخدمية من مياه شرب وصرف ومدارس ومستشفيات، وأعمال التشييد والبناء، والشباب والرياضة وبريد، وري، وصرف وغاز وكهرباء.

وأشار المحافظ، في بيان له، اليوم الأربعا، أنه تم سيتم إقامة 68 مشروع تابع للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف، بتكلفة 4420.7 مليون جنيه، وكذلك 20 مشروع تابع لشركة مياه الشرب والصرف بتكلفة 261.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الصحة، سيتم إقامة 20 مشروعا بتكلفة 870.4 مليون جنيه، وفى قطاع التربية والتعليم سيتم إقامة 66 مشروعا بتكلفة 372.6 مليون جنيه، وفى قطاع الرى والصرف، سيتم إقامة 12 مشروعا بتكلفة 131.8 مليون جنيه.

وفي قطاع البريد سيتم إقامة 18 مشروعا بتكلفة 84.2 مليون جنيه، كما سيتم فى قطاع الكهرباء إقامة 5 مشروعات بتكلفة 1298.1 مليون جنيه، علاوة على ذلك سيتم إقامة 5 مشروعات بقطاع الكبارى بتكلفة 377.6 مليون جنيه.

وقال المحافظ، إنه فى قطاع الغاز سيتم إقامة 20 مشروعا بتكلفة 157.9 مليون جنيه، كما سيتم إقامة 26 مشروعا بقطاع السكة الحديد بتكلفة 234 مليون جنيه، وسيتم إقامة 6 مشروعات محلية بتكلفة 8.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تمت إضافة 8 مشروعات شباب ورياضة بتكلفة 12.8 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المقامة بنطاق كل مركز ومدينة، والعمل على إزالة كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام تنفيذ المشروعات ورفع معدلات الإنجاز.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية القروية للتعرف على المشروعات المتعثرة في كل قطاع خدمي لتقديم الحلول اللازمة لدفع عجلة العمل بها للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.