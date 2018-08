كارثة مائية جديدة تلحق بمحافظة البصرة العراقية، لاسيما بعد تحويل معظم الأنهار التي تصب في العراق عن مسارها، وقطع مياه الكارون والكرخة والترويج، التي جعلت مياه شط العرب مالحة وملوثة؛ حيث اجتاح تلوث الأنهار منطقة البصرة وحولها إلى منطقة فقر مائي.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، قد تداولوا فيديو، أمس الأول الإثنين، يكشف التلوث الخطير الذي لحق بأحد أنهار البصرة ليطفي عليه اللون الوردي؛ ويصبح مسممًا غير صالح للاستخدام الآدمي.

دشن رواد التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاج «أنقذوا البصرة»، على موقع «تويتر»، في محاولة منهم إنقاذ أهالي البصرة ممن تعرضوا لحالات تسمم، بسبب مياه الأنهار، والذين بلغت أعدادهم لـ 14 ألف حالة، مطالبين الحكومة بالكشف السريع عن الأسباب، كما نشروا صورًا تظهر مدى التلوث والجفاف المائي.

