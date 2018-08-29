نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة معسكرًا لتجميل المدينة، وذلك ضمن فعاليات حملات النظافة التي تقام تحت شعار «شارك ونظف»، والتي أطلقها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن المعسكر يعتبر الثاني بعد أن تم تنفيذ الأول بمدينة الخارجة، ويضم 30 شابا وفتاة، وينفذ بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث قام الشباب المشارك بإزالة ورفع المخلفات وكنس الشوارع وتطهير الحشائش، وتم ري الأشجار في الجزر الموجودة بالميادين.

وأضاف «شوقي»، أن وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم تقوم حاليًا بتنفيذ عدد من البرامج الرياضية والثقافية المتنوعة، بالإضافة إلى تدشين قوافل للأحياء البعيدة والقرى المحرومة خلال الإجازة الصيفية.