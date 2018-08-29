«مرور الجيزة» تعلن إغلاق جزئي لكوبري 15 مايو 3 أيام أسبوعيا

قال العقيد أيمن عبد القادر، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه سيتم إغلاق حارة واحدة بكوبري 15 مايو لمدة 3 أيام في الأسبوع بداية من يوم الجمعة القادمة ولمدة 3 أشهر بسبب إصلاح الفواصل.

وأضاف «عبد القادر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه سيتم إغلاق اتجاه القادم من مناطق 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو باتجاه مناطق القاهرة والجبلاية لإصلاح الفواصل بعد أن أصبحت حالتها سيئة للغاية وتعيق حركة المرور وتسبب كثافات مرورية خاصة في أوقات الذورة، موضحًا أنه تم اختيار أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، باعتبارهم الأقل في الكثافة المرورية.

وأوضح أنه سيتم استكمال كافة فواصل الكوبري الـ42 في مراحل أخرى بعد الانتهاء من هذه المرحلة الأولى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والمحافظة.

وعن الطرق البديلة، قال إنه يمكن استخدام الطريق الصحراوي والتوجه للقوس الغربي واستكمال السير حتى محور أحمد عرابي، والنزول يمينًا إلى مناطق المهندسين والدقي، أو سلوك الطريق السطحي للطريق الصحراوي من ميدان الرماية إلى شارعي فيصل والهرم.

وأشار إلى إصلاحات منذ أمس في كوبرى الدقي المعدني، لتصليح طبقة الأيبوكسي بعد تآكلها، مضيفًا أن هذه الطبقة مسؤولة عن الاحتكاك بين عجلات السيارات وجسم الكوبري، وفي حالة تآكلها تتعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتتسبب في حوادث.

وذكر أن إصلاحات فواصل كوبري الدقي المعدني وتغيير الطبقة المتآكلة تستغرق 15 يومًا، منوهًا أن ذلك سيسبب كثافات، إلا أنه تم إعطاء الأولوية لحياة المواطنين لاسيما مع دخول فترة المدارس.