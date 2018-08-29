«فيروس غرب النيل» يضرب إيطاليا و صربيا واليونان

أوقع فيروس غرب النيل خسائر بشرية في أوروبا هذا الصيف، حيث كانت إيطاليا وصربيا واليونان الأكثر تضررا.

وقد تم تسجيل عشر حالات وفاة في إيطاليا ما بين بداية يونيو الماضي و 23 أغسطس الجاري، بحسب ما ذكرته هيئة أي اس اس الصحية. وقالت الهيئة إنها سجلت 255 حالة إصابة مؤكدة، مشيرة إلى أن الفيروس يهاجم في إيطاليا بصورة أساسية الأنظمة العصبية للضحايا.

وأوضحت الهيئة أنه من بين 255 حالة هذا العام، صنفت 103 حالات على أنها خطيرة، وذلك مقارنة بعام 2017، عندما تم تسجيل 55 حالة إصابة، بينهم 27 حالة خطيرة.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤولون بقطاع الصحة اليوم، إن الفيروس أودى بحياة ستة أشخاص في صربيا خلال الأسبوع الماضي فقط، ليبلغ بذلك عدد حالات الوفاة المؤكدة بسبب هذا الفيروس 21 قتيلا.

وأفاد معهد الصحة العامة الوطنية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في صربيا يبلغ 213 حالة، معظمها تم تسجيلها في العاصمة بلجراد.

وتعد اليونان الدولة الثانية الأكثر تضررا من الفيروس، حيث تم تسجيل خمس حالات وفاة الأسبوع الماضي، لتبلغ حصيلة الضحايا 16 قتيلا، كما تم تسجيل 130 حالة إصابة بالفيروس.

وقد تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في رومانيا وكوسوفو، كما تم رصد الفيروس في كرواتيا والبوسنة.

ويشار إلى أن الفيروس ينتشر عادة من خلال البعوض، وتزداد حدته عندما تكون الحشرات نشطة في الطقس الدافئ خاصة في شهري يوليو وأغسطس في أوروبا.

ويذكر أن نحو 80% من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض، في حين يظهر على بقية المصابين أعراض مماثلة للأنفلونزا مثل الحمى والإرهاق وتضم الغدد الليمفاوية.

ويمكن أن يسبب الفيروس الموت، خاصة بين كبار السن، عندما يؤدي إلى التهاب المخ والالتهاب السحائي.