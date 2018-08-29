حملة لإزالة الإشغالات في شوارع الإسكندرية

شنت شرطة المرافق وإشغالات الطرق العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة ميدانية مكبرة، استهدف عددا من أحياء المحافظة؛ ﻹزالة كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وحرم الطرق العامة.

وجرت الحملة الأولى في نطاق حي وسط، تحت إشراف مدير شرطة المرافق، والدكتور محمد مسعد معاون محافظ الإسكندرية، والرائد أحمد غنيم من وحدة المرافق، ويسري أبو العلا مدير إدارة إشغال الطريق، حيث توجهت الحملة إلى شوارع «شامبليون، والسلطان عبدالعزيز، وسوتر، وطاغور، وعلي الخشخاني»، وتم خلالها إزالة جميع الإشغالات والتعديات.

وفي نطاق حي أول المنتزه، استهدفت الحملة الثانية إزالة الإشغالات، التي تعيق حركة الطريق العام والمارة، حيث مسحت وحدة الإزالة وشرطة المرافق «ميدان الفسحة في سيدي بشر الترام، ومدينة فيصل، وشوارع المسرح، ومسجد الصداقة، وملك حفني مع أول العاشر»، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 220 كرسي بلاستيك، و5 «ترابيزات» خشبية، و2 أسطوانة أنبوبة كبيرة.