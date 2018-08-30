الولايات المتحدة وكندا تستأنفان المحادثات التجارية اليوم

اجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة وكندا في واشنطن، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات تجارية مع اقتراب موعد نهائي محدد له، الجمعة المقبل، للتوصل لاتفاق.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع المكسيك هذا الأسبوع، وتضغط الآن على العضو الثالث في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أو مواجهة تعريفات جمركية على السيارات.

وترأس وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الوفد الكندي الذي يجرى المحادثات في واشنطن.

ونقلت شبكة "سي.بي.سي" عن فريلاند قولها إنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وأشارت إلى أنها سعيدة ببعض جوانب الاتفاق مع المكسيك، خاصة فيما يتعلق بقضايا العمل.

ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتهاء من الاتفاقية هذا الأسبوع، حتى يمكن إرسالها إلى الكونجرس والمضي قدماً بعد فترة المراجعة التي تستغرق 90 يومًا.