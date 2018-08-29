جيجز : المجهول سينتظر يونايتد إذا رحل مورينيو

دافع رايان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز، ولاعب مانشستر يونايتد السابق، عن البرتغالي جوزية مورينيو مدرب الشياطين الحمر، وذلك بعد تردد الكثير من التكهنات التي تشير إلي قرب رحيله عن قلعة "ستامفورد بريدج"، بسبب سوء النتائج.

وقال جيجز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية : "مانشستر يونايتد يمتلك مدربًا رائعًا، ولديه العديد من اللاعبين المميزين"، مؤكدا أنه يثق على قدرة الفريق بالعودة مرة أخرى إلي طريق الانتصارات.

وعن سؤاله حول إمكانية توليه تدريب الشياطين خلفًا لمورينيو قال جيجز: "يجب على إدارة مانشستر الإبقاء على مدرب الفريق، فأنا لا أعلم أين سيذهب يونايتد بعد رحيل مورينيو، فهم يملكون الرجل المناسب".

وأضاف: "يجب على الجمهور الوقوف مع مورينيو واللاعبين خلال الفترة الحالية"، مشيرًا إلي أنه سبق وأن واجه مثل هذه التحديات وقتما كان لاعبا في الفريق، واتسطاع أن يتجاوزها.

وحقق مورينيو مع اليونايتد أسوأ انطلاقة للفريق في البريميرليج، منذ إنطلاق المسابقة بشكلها الجديد عام 1992، وذلك بعدما تلقي المان يونايتد هزيمتين متتاليتين أمام كل من برايتون، وتوتنهام بنتيجة 3-2، 3-0 على التوالي، بعدما استهل مشواره في الدوري بفوز صعب على لسيتر سيتي بهدفين مقابل هدف.