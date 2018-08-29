إكرامي يدعم محمد صلاح

قدم شريف إكرامي لاعب المنتخب الوطني ولاعب النادي الأهلي دعمه لمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي في أزمته مع اتحاد الكرة بسبب الأحداث التي سبقت وصاحبت مشاركة المنتخب في المونديال.

وكتب إكرامي عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل ما تحدث عنه صلاح من تفاصيل خلال معسكر المنتخب الأخير في مصر من انتهاك لخصوصيته و إزعاجه بشكل لم يحدث من قبل، حقيقة".

وأضاف: "محمد صلاح لم يطلب أبداً أن يُعامل بشكل استثنائي أو إعتباره فريق داخل الفريق فلا داع لمحاولات لن تُجدي لتشويه صورته التي ترسخت داخل قلوب الجميع لمجرد خلاف".

كل ما تحدث عنه صلاح من تفاصيل خلال معسكر المنتخب الأخير في مصر من انتهاك لخصوصيته و إزعاجه بشكل لم يحدث من قبل،حقيقه

محمد صلاح لم يطلب أبداً أن يُعامل بشكل استثنائي أو إعتباره فريق داخل الفريق فلا داع لمحاولات لن تُجدي لتشويه صورته التي ترسخت داخل قلوب الجميع لمجرد خلاف ..٢ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) August 28, 2018

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن طلبات محمد صلاح واجبة وقانونية ( أقرا التفاصيل).

وساند أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني وويست بروميتش زميله محمد صلاح ( تابع التفاصيل).

من جانبه، كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موقف "الجبلاية" من طلبات صلاح (تابع التفاصيل).