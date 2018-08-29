مقتل 5 جنود يمنيين في هجوم مسلح للقاعدة

قتل خمسة جنود يمنيين موالين للرئيس عبدربه منصور هادي، في وقت مبكّر اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح بمحافظة أبين، جنوبي البلاد

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه ـ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة شنوا هجوماً مسلحاً على حاجز تفتيش يتبع الحزام الأمني (قوات جنوبية تدعمها الإمارات) في منطقة المحصامة غرب مديرية أحور، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد المصدر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب الهجوم، مشيراً إلى فرار المسلحين.

وتنتشر عناصر من تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين على الرغم من إعلان القوات اليمنية التي تدعمها الإمارات "تطهير محافظة أبين من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية نفذتها".

وسبق أن نفذت عناصر تنظيم القاعدة خلال الفترة الماضية، عدة عمليات في محافظة أبين استهدفت أفرادا وقيادات في قوات الجيش والأمن، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.