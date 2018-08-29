محافظ القاهرة: إزالة الإعلانات المشوهة لعقارات حي عابدين

أصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء أحياء الازبكية وعابدين وغرب القاهرة بعدم السماح نهائياً بوضع أي اعلانات علي المبان التراثية ذات الطابع المعماري المتميز وخاصة المباني التي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بنطاق منطقة القاهرة الخديوية ورفعها فوراً سواء كانت مرخصة أو غير حاصلة علي ترخيص ويتم الاكتفاء بوضع الاعلان داخل مدخل العقار علي أن يكون مطابق لاشتراطات التنسيق الحضاري.

وأكد المحافظ علي المهندس سعيد البحر مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية بإعداد تقرير متابعة اسبوعي عن أي مخالفات ويتم توجيهها لرئيس الحي المختص لرفع أي اعلانات أو تشويهات لواجهات العمارات المتميزة.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة القاهرة الخديوية والتي تقع ما بين ميادين التحرير ورمسيس والأوبرا وعابدين تزخر بمئات العقارات ذات الطابع المعماري المتميز والتي تم الانتهاء من اعادة صيانة وتجميل واجهات 200 عقار منها حتي الان بتمويل من المجتمع المدني.

ولفت اللواء محمد أنيس رئيس حي عابدين إلى أن المسئولين بالحي تمكنوا من إزالة كافة الإعلانات المشوهة للعقارات المميزة وإلزام أصحابها بوضعها داخل مدخل العقار .