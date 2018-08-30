«الإعلام السعودي» يسلم الرخصة الرابعة لتشغيل السينما لشركة «لوكس للترفية»

سلم وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، اليوم الأربعاء، الرخصة الرابعة لتشغيل السينما لشركة لوكس للترفيه بالتحالف مع مجموعة الحكير للسياحة والتنمية، وسينابوليس العالمية، ومجموعة الطائر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن هذه التحالفات تسعى لإنشاء 300 شاشة عرض في مواقع متعددة في 15 مدينة ومحافظة خلال خمس سنوات.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض بهدف دعم القطاع السينمائي؛ لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.