«الاشتراكيين الألمان» تنتقد «نائب البرلمان» بسبب هجومه على «ميركل»

انتقدت أندريا ناليس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نائب رئيس البرلمان الألماني ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، فولفجانج كوبيكي، بسبب قوله إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحمل جزءًا من المسؤولية عن أحداث العنف التي وقعت في مدينة كيمنتس.

ورأت «ناليس» في تصريح لقناة «RTL»، أن هجوم نائب رئيس البرلمان على ميركل "سقطة لا تصدق وقع فيها سياسي مخضرم".

وكان «كوبيكي» حمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت سابق، جزءا من المسؤولية عن الاعتداءات التي ارتكبها متطرفون يمينيون ومعادون للأجانب مؤخرا في مدينة كيمنتس شرق ألمانيا قائلا إن جذور أعمال الشغب تمتد إلى سياسة "نحن نستطيع!" التي تنتهجها المستشارة أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين.