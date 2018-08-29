قال الدكتور سعيد عامر، الأمين لعام للدعوة بالأزهر الشريف، إن التحرش أصبح ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا ما استلزم وقفة من الأزهر الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تشخيص الداء والوقوف على أسبابها ومعالجتها.

وأضاف «عامر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة أحلى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن التحرش نوع من الإرهاب، يؤثر على سلوك المرأة ونفسيتها ومعنوياتها وطبائعها، موضحًا أن لبس الفتاة وسلوكها ليس من أسباب انتشار التحرش وليس مسوغًا للتحرش بها فعلًا أو لفظًا، ولكن انتشار هذه الظاهرة نابع عن عدم الخوف من الله وغياب الإيمان وعدم وجود ضمير حي، فهي تحدث للفتاة سواء كانت محتشمة أو غير محتشمة، وفق قوله.

وذكر قول الله تعالى «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا»، مطالبًا بردع المتحرشين والأخذ على أيديهم.

وأشار إلى تناول بيان الأزهر الشريف حول ظاهرة التحرش، لنعمة الأمن والأمان، والتي تعد من أكبر نعم الله على العباد، أيًا كانت عقائدهم وأفكارهم، موضحًا أن الأزهر يدعو إلى نشر الطمأنينة والأمن في كافة المجتمعات ليأمن الجميع على زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم.

وأوضح أن تحريم التحرش، نابع من نصوص القرآن والسنة، مستدلًا بالآية السابقة وبأحديث النبي «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، و«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»، و«المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى دمائهم وأعراضهم».

وكان الأزهر الشريف، قد أصدر بيانًا أول أمس الاثنين، أكد فيه أن التحرش إشارة أو لفظًا أو فعلًا، تصرف محرَّم شرعًا وسلوك مدان بشكل مطلق ولا يجوز تبريره، مشددًا على أنه سلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا، كما أنه فعلٌ تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه، وتنبذ فاعله، وتجرمه كل القوانين والشرائع، وبه اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن