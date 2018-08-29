11 قتيلا بهجوم «داعشى» فى غرب العراق

قُتل 11 شخصا على الأقل بينهم خمسة عناصر من قوات الأمن وأصيب 16 آخرون بجروح، اليوم، فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا فى قضاء القائم بمحافظة الأنبار فى غرب العراق، تبناه تنظيم «داعش» الإرهابى.

وقال النقيب محمود جاسم من شرطة الأنبار لوكالة الصحافة الفرنسية إن «11 شخصا قتلوا وهم ستة مدنيين و3 من عناصر الحشد الشعبى وجنديان، فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا عند المدخل الشمالى لقضاء القائم».

كما أدى الهجوم الذى وقع عند التاسعة صباحا إلى إصابة 16 شخصا بينهم خمسة من قوات الأمن، وفقا للمصدر.

إلى ذلك، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابى، إن التنظيم أعلن مسئوليته عن الهجوم، مشيرة إلى أن الهجوم أسقط 28 قتيلا، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

واستعادت القوات العراقية سيطرتها فى نوفمبر 2017، على قضاء القائم القريب من الحدود مع سوريا، فى إطار عمليات نفذتها لطرد «داعش» من المناطق التى سيطر عليها بعد هجومه الواسع عام 2014.

ورغم اعلان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى مع نهاية العام الماضى «النصر» على «داعش» لكن خبراء يرون أن عناصر التنظيم ما زلوا يتخذون من مناطق صحراوية ملاذا لهم.