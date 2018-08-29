رئيس جامعة بنها: توفير 13 مليون جنيه نتيجة إلغاء خيام الامتحانات

قال رئيس جامعه بنها، د. السيد يوسف القاضي، إن الجامعة نجحت في توفير 13 مليون جنيه كانت تدفعها لتأجير الخيام للامتحانات.

كما نجحت الجامعة في تصنيع 4 آلاف مقعد للطلاب في ورش كلية الهندسة والفنون التطبيقية بالجامعة، ويتم استخدامها في امتحانات منتصف ونهاية العام، وأضيفت كأصول جديده للجامعة، ويتم استخدامها على مدى السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة، بصحفي وإعلامي القليوبية، الذي عقده اليوم الأربعاء، وشهده د. هشام أبوالعينين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعدد من عمداء الكليات والأمناء المساعدين بالجامعة.

وأضاف أن الجامعة نجحت في تحويل التعاملات اليدوية إلى إلكترونية بما يوفر مبالغا كبيرا، وكذلك أدى إلى سرعة تداول المستندات، وبالتالي اتخاذ القرارات سواء قرارات إدارية أو قرارات متعلقة بالعملية التعليمية أو البحثية.