أعلنت الإمارات عزمها إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، وهو أول قمر صناعي يتم تنفيذه بأياد إماراتية، في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر إطلاق القمر من المحطة الأرضية في مركز "تانيجاشيما" الفضائي في اليابان، وهو قمر مخصص لأغراض الرصد فائق التقنية، ويعد ثالث قمر صناعي إماراتي يحلّق في الفضاء بعد القمرين "دبي سات-1" و"دبي سات-2".

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، إن إطلاق أول قمر صناعي إماراتي "يُشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الطموحة التي صاغتها القيادة لترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال علوم الفضاء على مستوى العالم".

وأضاف أن "خليفة سات" مُطور بالكامل بعقول وسواعد أبناء الإمارات، ويعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل دولة الإمارات في مجال الفضاء.