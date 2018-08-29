رسمياً - ديمبسي يعلن إعتزال كرة القدم

أعلن الأمريكي كلينت ديمبسي لاعب سياتل ساوندرز الأمريكي ، إعتزاله لعب كرة القدم نهائياً ، وذلك بعد مسيرة كروية لعب خلالها لأربع أندية إنجليزية وأمريكية .

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن ديمبسي البالغ من العمر 35 عاماً إعتزل اللعب نهائياً ، ليؤكد الأخير ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلاً : شكراً أنه حقيقي ! .

وكان ديمبسي قد بدأ مسيرته لاعباً في نيو انجلاند ريفولشن في الدوري الأمريكي ، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي في صفوف فولهام عام 2007 ومنه إلى توتنهام في 2012 قبل ان ينتقل إلى سياتل ساوندرز الذي إعاره إلى فولهام في 2014 .

ولعب ديمبسي مع المنتخب الأمريكي في 141 مباراة مسجلاً 57 هدفاً .