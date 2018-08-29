قائد منتخب الولايات المتحدة السابق ينهي مسيرته الرياضية

أنهى كلينت ديمبسي، قائد منتخب الولايات المتحدة السابق لكرة القدم، مسيرته مع الساحرة المستديرة بأثر فوري، حسبما أعلن اللاعب صاحب الـ35 عامًا من خلال بيان نشره عبر ناديه سياتل ساوندرز الأمريكي اليوم الأربعاء.

وقال ديمبسي "بعد الكثير من التفكير، قررت أنا وعائلتي أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للابتعاد عن كرة القدم".

وأضاف ديمبسي "أود أن أشكر جميع أعضاء الفريق والمدربين، وفريق الدعم الذين عملت معهم طوال مسيرتي، إنني ممتن للغاية لكوني مشاركا في هذه الرحلة".

وخاض ديمبسي 141 مباراة مع منتخب الولايات المتحدة، حيث يتقاسم لقب الهداف التاريخي للفريق مع لاندون دونوفان برصيد 57 هدفا لكل منهما، كما شارك في ثلاث نسخ لكأس العالم، وكان قائدا للفريق في مونديال 2014 الذي جرى بالبرازيل، علما بأنه توج مع الفريق بثلاثة ألقاب في بطولة الكأس الذهبية، التي تجرى بين منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وبعدما لعب لمدة 15 عاما مع فريق نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي، قضي ديمبسي خمسة أعوام مع فريق فولهام الانجليزي، الذي انضم لصفوفه عام 2007، قبل أن ينتقل لتوتنهام هوتسبير لمدة عام.

وانتقل ديمبسي لصفوف ساوندرز عام 2013، لكنه عانى من عدة إصابات في الآونة الأخيرة.

وقال جاريث لاجيروي، مدير عام ساوندرز "بالنسبة لي، فإن كلينت ديمبسي هو أعظم لاعب في تاريخ بلادنا".

وأوضح لاجيروي "إن البصمة التي تركها مع نادينا ومع المنتخب الأمريكي لا يمكن محوها، وساهمت السمعة الطيبة التي تركها خلال مشواره الاحترافي بأوروبا في تمهيد الطريق أمام الأجيال الأخرى للاعبين الأمريكيين في الخارج".