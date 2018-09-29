مصرع ربة منزل أطاحت بها سيارة بالطريق الزراعي في كفر الدوار

لقيت ربة منزل مصرعها، بعدما أطاحت بها سيارة بالطريق الزراعي "مصر-الإسكندرية" بمدينة كفر الدوار أثناء عبور الطريق.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث، يفيد إبلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع أمام قرية صلاح سالم اتجاه الإسكندرية، دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث كفر الدوار، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء عبور "صباح.س.ا"، 58 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية سيدي غازي، دائرة المركز للطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة مجهولة، واستمر قائدها بالسير بها دون توقف؛ ما أدى لوفاتها، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وبسؤال شقيقها "الصافي.س.ا"، 57 سنة، أقر بمضمون ما تقدم·

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.