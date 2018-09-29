إنهاء خصومة ثأرية عمرها 3 سنوات بين عائلتين في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم السبت، من إنهاء خصومة ثأرية، بين عائلتي العبابدة والقراريش، واستمرت 3 سنوات، بقرية عزبة العرب، التابعة لمدينة كوم أمبو بأسوان.

وحضر مراسم الصلح، اللواء نائل رشد مدير الأمن، والعميد إبراهيم مبارك مدير المباحث، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، ونائب كوم أمبو المستشار محمد سليم ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ونحو 3000 من الأهالي.

وقدم أحد أبناء قبيلة القراريش، كفن الصلح والمعروف بالقودة، لقبيلة العبابدة، وتعانق وتصافح الطرفان للتأكيد على قبول الصلح، وسط تكبيرات الحضور.

تعود واقعة الثأر إلى عام 2015، عندما وقعت مشاجرة بين عائلتي العبابدة والقراريش، حيث قام كلا من محمود أحمد جادو، ومحمد محمود جادو من عائلة القراريش، بقتل عبد الحميد عبد الرسول، من قبيلة العبابدة خلال المشاجرة التي وقعت بسبب خلافات عائلية، حيث تم القبض علي المتهمين وحبسهم 3 سنوات.

وكان أحد أبناء قبيلة العبابدة تربص لجادو مصطفي جادو من عائلة القراريش، وقتله، فردت القراريش بقتل عبد الحميد أحمد عبد الرسول من عائلة العبابدة.

وكانت لجان المصالحة برئاسة السيد الإدريسي الشريف بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، نجحت خلال تلك الفترة في تقريب وجهات النظرة بين العائلتين وإتمام مراسم صلح اليوم.