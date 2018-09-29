قاض أمريكي يسمح لـ200 مشرع بمقاضاة «ترامب» لقبوله «هدايا» من جهات أجنبية

سمح قاض فيدرالي أمريكي، أمس الجمعة، لمجموعة من نحو 200 عضو ديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، بتهمة قبول هدايا من جهات أجنبية، بشكل ينتهك الدستور.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن القاضي إيمنت سوليفان قوله إنه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي في ادعاءات بتلقي "ترامب" هدايا من جهات أجنبية بدون موافقة الكونجرس، وهو ما يعد انتهاكًا لبند دستوري.

بدوره، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، ريتشارد بلومينثال: "هذا انتصار كبير أن يتم السماح لنا بالمضي قدمًا في محاسبة الرئيس"، مضيفا أن "ترامب" انتهك البند الدستوري "مرارًا"، مؤكدًا المضي في محاسبته.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل، كيلي لاكو، في بيان: "إن الحكومة تعتقد أنه لابد من رفض تلك الدعوى، وسنواصل الدفاع عن الرئيس في المحاكم".

ويتهم أعضاء في الكونجرس "ترامب" باحتفاظه بملكية عقارات تضم فنادق ومكاتب في واشنطن ونيويورك، يحرص مسؤولون أجانب على الإقامة فيها واستئجارها، فضلًا عن تلقي شركاته هدايا من الحكومة الصينية، رغم إعلان الرئيس الأمريكي التنازل عن إدارة تلك الأعمال لأبنائه، إثر فوزه بالرئاسة في نوفمبر 2016.