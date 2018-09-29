محافظ كفر الشيخ: مشروع صرف صحي لقرية العالمية ببيلا

استجاب محافظ كفرالشيخ إسماعيل عبد الحميد، اليوم ، لطلبات المواطنين بشأن إدخال الصرف الصحي لقرية العالمية التابعة لإبشان بمركز بيلا، وبمعاينة موقع محطة الرفع «تبرع أهالي»، تبين أنها مطابقة للاشتراطات المطلوبة، ولكن محطة المعالجة القائمة بالشبكة لا تستوعب تصرفات القرية ومطلوب توفير موقع لمحطة المعالجة تبرع أو أملاك دولة بمساحة 4 أفدنة، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، بدراسة إمكانية عمل أي توسعات للمحطة الحالية لتستوعب التصرفات الجديدة للقرية، حيث إنه من الصعب توفير مساحة 4 أفدنة لإنشاء محطة المعالجة.