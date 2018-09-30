وزير الخارجية الإماراتي: تعنت «الحوثيين» فاقم من الوضع الإنساني في اليمن

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أهمية تحرير مدينة الحديدة في اليمن، قائلًا: «تحريرها يهدف لتعزيز فرص الحل السلمي».

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن حقق تقدمًا كبيرًا ضد تنظيم «القاعدة».

وأشار إلى تعنت الحوثيين وتغيبهم عن كل المبادرات والمفاوضات التي تستهدف عودة السلام في اليمن مرة أخرى، موضحًا أن ذلك الأمر قد فاقم من الوضع الإنساني في الدولة اليمنية.

وتواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أعمال دورتها الثالثة والسبعين المنعقدة في نيويورك، منذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.