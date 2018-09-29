مقتل 9 مسلحين من الحوثيين بنيران الجيش الحكومي وسط اليمن

أفادت قوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، بمقتل تسعة من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال بيان للقوات المسلحة اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن رجال الجيش الوطني نفذوا كميناً محكماً لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الملاجم، مما أدى إلى مقتل 9 من عناصر المليشيات الحوثية وجرح آخرين".

وذكر البيان، أن المعارك تزامنت مع غارات مركّزة لمقاتلات التحالف العربي "استهدفت تجمعات وتعزيزات ومخزناً للأسلحة تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة مفرق البياض بذات المديرية".

وأشار البيان إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، دون ذكر الحصيلة.

ولم يعلق الحوثيون حتى الآن حول ما ذكر في هذا البيان.