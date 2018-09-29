عندما تضرب موجات تسونامي: 5 كوارث مميتة 

لقى عشرات الأشخاص مصرعهم، في مدينة «بالو بإندونيسيا»، خلال الساعات الماضية، إثر زلزال قوي أعقبه تسونامي بأمواج وصل ارتفاعها إلى أكثر من 1.5 متر «خمسة أقدام».

ونشرت صحيفة «Daily Mail» البريطانية، اليوم السبت، تقريرًا نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، يلقي الضوء على خمس موجات تسونامي مميتة.

زلزال «آتشيه»:

في 26 ديسمبر عام 2004، وقع زلزال «دفع هائل» بقوة 9.1 ريختر في إقليم «آتشيه»، الواقع في الطرف الشمالي لجزيرة «سومطرة» بإندونيسيا، أعقبه تسونامي امتد لمناطق ساحلية بعيدة.

وضربت الأمواج عدة دول حول المحيط الهندي، وتسببت في مقتل أكثر من 170 ألف شخص إندونيسي، الغالبية العظمى منهم في إقليم «آتشيه».

كما تسبب التسونامي أيضًا في مقتل 50 ألف شخص في دول أخرى، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 220 ألف حالة وفاة، ليسجل هذا الحادث بذلك واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ الإنسانية.

تسونامي اليابان:

في 11 مارس عام 2011، ضرب اليابان زلزال ضخم وصل قوته إلى 9 ريختر، أعقبه تسونامي ضرب تجمعات بطول الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وهو ما أسفر عن مقتل وفقدان نحو 19 ألف شخص.

وأغرقت المياه المفاعلات النووية في محطة «فوكوشيما دايتشي»، وأدت إلى اشتعال مفاعل في أسوأ حادث ذري منذ كارثة «تشيرنوبيل»، التي وقعت عام 1986.

هذه الكارثة مازالت متأصلة بشكل عميق في النفسية الجماعية للبلاد، وحتى هذه الأيام لازال هناك أشخاص ممن دمرت مجتمعاتهم يعيشون في مساكن مؤقتة.

زلزال تشيلي:

وقع أسوأ وأقوى زلزال في العالم بتشيلي في مايو عام 1960، حيث وصلت قوته إلى 9.5 ريختر، وأعقبه تسونامي دمر مناطق كثيرة حول العالم.

وتسبب هذا الحادث في مقتل أكثر من 5700 شخص في تشيلي، و61 شخصًا في جزر هاواي، حيث امتدت موجات تسونامي إلى الساحل هناك.

كما امتد الدمار إلى اليابان، حيث قتل هناك 142 شخصًا، ودُمر 1600 مبنى.

ويقول ناجون من هذه الكارثة إن ارتفاع الأمواج وصل وقتها إلى أكثر من خمسة أمتار «16 قدمًا».

زلزال خليج «مورو»:

بعد منتصف ليل 17 أغسطس عام 1976، ضرب زلزال بقوة 7.9 ريختر جزيرتي «مينداناو» و«سولو» بالفلبين، وأعقبه تسونامي بأمواج وصل ارتفاعها لأكثر من خمسة أمتار.

وتسبب هذا الحادث في مقتل من 5 آلاف إلى 8 آلاف شخصًا، وفقًا للتقديرات الرسمية، ليسجل بذلك واحد من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ الفلبين.

زلزال «بابوا غينيا الجديدة»:

في 17 يوليو عام 1998، تعرضت «بابوا غينيا الجديدة» لزلزالين بقوة 7 ريختر لكل منهما.

وأعقب الزلزالين تسونامي دمر 30 كيلو متر «18 ميلًا» من الساحل الشمالي للبلاد، وجرف سبع قرى في طريقه.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، تسبب هذا الحادث في مقتل أكثر من ألفين شخص، فيما أشارت مصادر محلية إلى تراوح عدد القتلى بين 6 إلى 8 آلاف شخص، وتشريد أكثر من 12 ألف شخص.