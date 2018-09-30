الإمارات: المنطقة العربية بحاجة لتحولات إقليمية لنقلها من الفوضى للاستقرار

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه لا يمكن لدولة واحدة مهما كانت قوتها فرض الاستقرار في العالم، وكذلك لا يمكن الاعتماد على دول أخرى لحل مشكلات المنطقة العربية.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن المنطقة العربية بحاجة لتحولات إقليمية لنقلها من الفوضى للاستقرار، متابعًا: «منطقتنا العربية تحتاج إلى تحول شامل وتحقيق ذلك ليس سهلًا».

وتابع: «موقف الإمارات تجاه الدول المجاورة مبني على عدد من القيم، ونتشارك مع عدد من الدول الشقيقة على رأسها المملكة العربية السعودية في الرؤية لتحقيق مستقبل مشرق للمنطقة العربية».

وتواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أعمال دورتها الثالثة والسبعين المنعقدة في نيويورك، منذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.