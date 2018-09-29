مشاركة دون المتوقع في احتجاج ضد «أردوغان» بكولونيا الألمانية

شهدت إحدى أكبر المظاهرات المنظمة ضد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمدينة كولونيا الألمانية مشاركة متواضعة من المحتجين، اليوم السبت.

وبحسب تقديرات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تجمع في المظاهرة حتى ظهر اليو نحو ألف شخص، بعد أن كان من المتوقع أن يصل العدد إلى 10 آلاف.

ولم تصدر الشرطة بيانًا حتى الآن حول أعداد المشاركين.

وكان معارضون أكراد ويساريون لأردوغان دعوا إلى تنظيم المظاهرة تحت عنوان "أردوغان غير مرحب به".

وتظاهر الآلاف بالعاصمة الألمانية برلين، أمس الجمعة، تحت نفس الشعار احتجاجًا على زيارة الرئيس التركي لألمانيا.